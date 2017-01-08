На Закарпатье возникла угроза схода лавин

В горах Львовской области, а также в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительный уровень лавинной опасности, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В связи с сильными снегопадами и метелями в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей третий (III) уровень лавинной опасности.

По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение воскресенья на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областях пройдут сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской областях до 35 см.

Кроме того, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с ожидаются в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях. Кроме этого, возможно обледенение проводов, деревьев и гололед на дорогах.

Как сообщали «Комментарии», 5 января на трассу госзначения у села Деловое в Раховском районе сошла снежная лавина - 200 кубометров снега. Это уже третья лавина за последние сутки. Первая сошла вчера в 15:30 на автомобильной дороге местного значения Нересница – Широкий Луг Тячевского района . Из-за этого был перекрыт 12-километровый участок дороги. Сейчас движение восстановлено.

Вторая лавина сошла 4 января в 16:40 на автодороге Т-07-20 Межгорье – Колочава – Буштино. Там движение транспорта перекрыто и до сих пор устраняются последствия схода снежной лавины.