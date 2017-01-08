Видео с маленьким носорогом, увидевшим впервые снег, покорило интернет

В зоопарке американского штата Айова маленький носорог впервые увидел снег, трогательное видео с участием крохи-носорога появилось в YouTube, вызвав восторг у пользователей интернета.

Смотритель зоопарка Бланк-Парк в Де-Мойне (штат Айова, США) подбросил немного свежевыпавшего снега в вольер детеныша носорога и животному такая снежная забава очень понравилась.

Исследуя снег, маленький носорог убедился, что ему ничего не угрожает и после этого он начал баловаться.

Маленький носорог относится к редкому виду восточных черных носорогов. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, менее 1000 особей данного вида проживают в зоопарках и в природе.