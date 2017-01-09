Из-за непогоды в Житомирской области случилось масштабное ДТП

Из-за заноса одного автомобиля несколько машин столкнулись и несколько - вылетели в кювет
Сразу 14 автомобилей столкнулись в Житомирской области на 89-м километре трассы Киев – Чоп. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.
Как пояснили правоохранители, ДТП произошло на границе Житомирской и Киевской областей. Из-за того, что один из автомобилей, двигавшихся по трассе, занесло, все остальные начали сталкиваться друг с другом. Некоторые автомобили врезались в отбойник. Несколько - вылетели в кювет.
К счастью, масштабное ДТП обошлось без пострадавших.
Ранее «Комментарии» писали о том, что во Франции на «дороге смерти» произошло масштабное ДТП, десятки раненых.
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