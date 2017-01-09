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общество

Из-за непогоды в Житомирской области случилось масштабное ДТП

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Крупное ДТП обошлось без жертв

Из-за заноса одного автомобиля  несколько машин столкнулись и несколько - вылетели в кювет

Сразу 14 автомобилей столкнулись в  Житомирской области на  89-м километре трассы Киев – Чоп. Об этом сообщает «112 Украина»  со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.

Как пояснили правоохранители, ДТП произошло на границе Житомирской и Киевской областей. Из-за того, что один из автомобилей, двигавшихся по трассе, занесло, все остальные начали сталкиваться друг с другом. Некоторые автомобили врезались в отбойник. Несколько -  вылетели в кювет.

К счастью, масштабное ДТП обошлось без пострадавших.

Ранее «Комментарии» писали о том, что во Франции на «дороге смерти» произошло масштабное ДТП, десятки раненых.

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Теги: дтп, непогода

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