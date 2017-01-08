В Москве задержали организатора акции «В метро без штанов» ( Видео )

В Москве задержали организатора акции «В метро без штанов»

В Москве полиция задержала организатора акции «В метро без штанов». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Имя организатора не называется. Однако, как утверждает издание, именно задержанный был администратором сообщества акции в социальной сети «ВКонтакте». Его аккаунт называется Марк Веселый.

Из-за того, что организатора акции задержали, мероприятие пришлось отложить. Несколько молодых людей планировали проехать без штанов несколько станций, сев на поезд на станции «Цветной бульвар». Акцию решили провести в другой день. Задержанному организатору пытались вменить статью 20.2 административного кодекса — организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Задержанный заявил, что не согласен с этим. По его словам, «никакого нарушения общественного порядка не было».

Флешмоб «В метро без штанов» проводится с 2002 года. Он появился в Нью-Йорке. Его участники пытаются вести себя естественно, находясь без штанов или юбок в вагоне поезда метро.

В Киеве в метрополитене в своё время акция прошла без проблем )