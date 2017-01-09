Штаб АТО сообщил о пропаже трех бойцов ВСУ

С выполнявшими боевую задачу военнослужащими утеряна связь
8 января на Донбассе в зоне АТО пропала связь с тремя украинскими военнослужащими. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook .
«Трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Сейчас с ними связь отсутствует.
Обстоятельства указанного происшествия выясняются», - говорится в сообщении.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Одессе бывшие участники АТО взорвали дом.
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