Штаб АТО сообщил о пропаже трех бойцов ВСУ

С выполнявшими боевую задачу военнослужащими утеряна связь

8 января на Донбассе в зоне АТО пропала связь с тремя украинскими военнослужащими. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook .

«Трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Сейчас с ними связь отсутствует.

Обстоятельства указанного происшествия выясняются», - говорится в сообщении.

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