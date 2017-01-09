Подсчитали, сколько людей умерли от мороза в новом году

Все смертельные случаи зарегистрированы в Западной Украине

В 2107 году в Украине от переохлаждения умерли уже восемь человек. 8 января жертвами мороза стали двое жителей Прикарпатья - селе Годы-Добровидка Коломыйского района обнаружено тело умершего от переохлаждения 54-летнего мужчины. А в Коломыйском районе , в селе Джуркив замерз насмерть 67-летний мужчина.

Еще две смерти зафиксированы во Львовской области - в Камено-Бугском и Злочевском районах.

Также 6 января замминистра здравоохранения Украины Александр Линчевский заявил о четырех умерших от переохлаждения уже в новом году. Все четыре случая зафиксированы также не Львовщине.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Украине из-за непогоды задерживаются поезда по всем направлениям.