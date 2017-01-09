В Сумах взорвалась многоэтажка

Пострадал хозяин квартиры, где произошел взрыв и двое соседей

Утром 9 января в Сумах произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Лушпы. Эпицентр взрыва располагался в квартире на первом этаже. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области.

При взрыве пострадали три человека. Хозяин квартиры находится в реанимационном отделении больницы, госпитализированы еще два человек из соседней квартиры .

На месте происшествия следственно-оперативные группы выясняют обстоятельства случившегося. Спасатели ликвидируют последствия взрыва.

Напомним, 3 января в Сумах также произошел взрыв в жилой многоэтажке по ул. Металлургов.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Одессе бывшие участники АТО взорвали дом.