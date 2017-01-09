В Крыму стая лебедей примерзла ко льду на озере

Лебеди оказались в ледяном плену, две птицы погибли

В ледяной плен попала стая лебедей на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией в оккупированном Крыму . Об этом сообщает «112 Украина», ссылаясь на информацию волонтеров.

«Вода у берега полностью забита ледяной кашей, в которой уже с очень большим трудом двигаются лебеди. Два лебедя уже замерзли, их окоченевшие трупы были там же», — сказали волонтеры.

К освобождению лебедей привлекали водолазов .

Ранее «Комментарии» писали о том, что британский орнитолог пролетела со стаей лебедей от крайнего севера к местам зимовки.