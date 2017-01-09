Рестораторов призвали отогревать замерзших бесплатным кофе

В Житомире за один день бесплатным чаем и кофе в местных кафе согрели 50 человек

В Житомире стартовала всеукраинская акция «Согрей! Поделись теплом!», в рамках которой всех замерзших будут угощать бесплатным чаем или кофе в кафе и ресторанах. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Геннадий Зубко и призвал рестораторов всей Украины поддержать акцию.

«Предлагаю владельцам кофеен и рестораторам и просто всем неравнодушным присоединиться к этой теплой акции. Напоить бесплатно горячим напитком – чаем или кофе - того, кто замерз, согреть и поделиться с ним теплом», - написал Геннадий Зубко и заметил, что помогать друг другу легко и приятно, а внимание и взаимная поддержка не требуют значительных средств, усилий каждого из нас.

«Достаточно подвезти попутчиков на собственной машине, выйти и толкнуть застрявшее авто из заноса, согреть в теплом помещении того, кто замерз, приготовить термос чая для людей, которые оказались на морозе», - добавил в соцсети вице-премьер.

Отмечается, что акция «Согрей! Поделись теплом!» длилась в Житомире один день, более 50 человек получили приглашение согреться и угоститься бесплатным чаем и кофе в местных кафе.

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