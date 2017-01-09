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общество

Рестораторов призвали отогревать замерзших бесплатным кофе

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Вице-премьер призывает помогать друг другу

В Житомире за один день бесплатным чаем и кофе в местных кафе согрели 50 человек

В Житомире стартовала всеукраинская акция  «Согрей! Поделись теплом!», в рамках которой  всех замерзших будут угощать бесплатным чаем или кофе  в кафе и ресторанах. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Геннадий Зубко и призвал рестораторов всей Украины  поддержать акцию.

«Предлагаю владельцам кофеен и рестораторам и просто всем неравнодушным присоединиться к этой теплой акции. Напоить бесплатно горячим напитком – чаем или кофе - того, кто замерз, согреть и поделиться с ним теплом», - написал Геннадий Зубко и заметил, что помогать друг другу легко и приятно, а внимание и взаимная поддержка не требуют значительных средств, усилий каждого из нас.

«Достаточно подвезти попутчиков на собственной машине, выйти и толкнуть застрявшее авто из заноса, согреть в теплом помещении того, кто замерз, приготовить термос  чая для людей, которые оказались на морозе», - добавил в соцсети вице-премьер.

Отмечается, что акция  «Согрей! Поделись теплом!» длилась  в Житомире один день, более 50 человек получили приглашение согреться и угоститься бесплатным чаем и кофе в местных кафе.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Москве задержали организатора акции «В метро без штанов». 

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Теги: чай, кофе, тепло, акция

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