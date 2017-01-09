А Ровно при взрыве погиб мужчина

Взрыв произошел в ремонтирующемся магазине, который расположен в подвальном помещении жилого дома

Сегодня утром в Ровно в магазине на ул. Бандеры прогремел взрыв. При этом несовместимые с жизнью увечья получил мужчина. Правоохранители устанавливают его личность. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Известно, что в помещении магазина, который находится в подвальном помещении жилого дома, шли ремонтные работы. Звук взрыва напугал жильцов, они вызвали полицию. Правоохранители внутри помещения обнаружили тело мужчины с жуткими увечьями.

Эксперты выясняют причину взрыва. Сообщается, что квартиры в многоэтажке от взрыва не пострадали.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Сумах взорвалась многоэтажка.