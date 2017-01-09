Рабинович обвинил власть в ограничении права талантливых студентов на высшее образование

Глава партии «За життя» Вадим Рабинович прокомментировал изменения, которые приняло Министерство образования. Народный депутат в эфире канала NewOne заявил о том, что в стране резко уменьшится количество студентов, которые будут получать стипендию.

С 2017 года в Украине разделят стипендии на академические и социальные. Первые, за успехи в учебе, составят до 2360 гривен, вторые, 1100 гривен, получат те, кто живет в малообеспеченных семьях.

«Заложена такая система, что сегодня максимум 50 % студентов будут получать стипендии. Но хуже другое: что до 2019 года количество стипендиатов должно уменьшиться до 15 %», — комментирует Вадим Рабинович решение Министерства образования.

По словам лидера партии «За життя», это может привести к тому, что талантливые дети из необеспеченных семей не смогут получить высшее образование.

«Сегодня максимальное количество украинских парней и девушек учатся в Польше, много в Венгрии. От нас уходит самый лучший, самый сильный потенциал. И наша власть этого не понимает, — возмущается Вадим Рабинович, призывая студентов организовывать протесты. — Дорогие студенты, не смотрите на это все спокойно, не давайте себя как баранов вести, куда они хотят. Формируйте группы, которые, если надо, будут выходить на улицы, к Министерству образования!»