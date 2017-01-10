Разведка США прогнозирует скорый максимальный риск возникновения войн

Американские эксперты называют ближайшее будущее «темным и сложным»
Со времени окончания «холодной войны» вскоре риск возникновения войн в мире достигнет максимума. Такие данные приводятся в докладе Национального совета по разведке США «Глобальные тенденции: парадокс прогресса». Об этом пишет издание «Страна».
Эксперты называют ближайшее будущее «темным и сложным», а в американской разведке уверены, что такие тенденции кардинально изменят современное устройство.
В докладе говорится о растущей уверенности России и КНР, региональных конфликтах, терроризме, росте экономического неравенства, национализме и антиглобализме, замедлении экономического роста и экологических проблемах.
Якобы неопределенность ситуации в США и странах Запада, ослабление механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения прав человека побудит Россию и КНР оспаривать влияние США на мировой арене.
По мнению авторов доклада, если полномасштабной войны удастся избежать, то, тем не менее, различия в ценностях и интересах между государствами и попытки установить региональное доминирование могут привести к разделу мира на сферы влияния.
При этом авторы не исключают того, что новая обстановка позволит правительствам, сообществам, различным группам построить более безопасное и внушающее надежды будущее.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Трамп сделал заявление после встречи с американской разведкой.
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Теги: разведка США, доклад
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