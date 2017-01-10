Стало известно, с каких дорог сняты ограничения в движении

После снегопадов вновь открыты трассы в Хмельницкой и Николаевской областях

В Украине на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск (граница Одесской области) сняты ограничения движения грузовых, крупногабаритных транспортных средств. Однако на дорогах Одесса-Рени и Одесса-Кучурган все еще сохраняются введённые с 8 января ограничения. Для крупногабаритного транспорта ограничено движение на автодорогах Кировоград-Платоновое, Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши (от Одессы до Белгород-Днестровского). Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В Хмельницкой области возобовили проезд на дорогах местного значения к 18 населенным пунктам. В Николаевской области теперь можно проехать к 8 населенным пунктам. Остается усложненным проезд на дороге местного значения к селу Ульяновка Братского района.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Стамбуле из-за снегопада сократили рабочий день.