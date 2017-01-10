Звезда Playboy поможет Януковичу-младшему в бизнесе

СМИ приписали сыну экс-президента Украины совместный бизнес с сербской фотомоделью

Сербская звезда Playboy Сорая Вучелич будет помогать в бизнесе Александру Януковичу - сыну экс-президента Украины. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на черногорский таблоид Kolektiv.

По данным издания, сын экс-президента Украины намерен вложить 13 млн евро в строительство квартир и бизнес-объектов в Черногории. Якобы эту идею для бизнеса ему подала 31-летняя сербская фотомодель, с которой Александр Янукович познакомился в прошлом году на черногорском побережье в компании общих друзей. Правда, кроме публикации в таблоиде, других подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, что Александр Янукович находится в списке санкций ЕС. Хотя он и может въезжать в Черногорию, но его активы подлежат конфискации.

Ранее "Комментарии" писали о том, что у Луценко не уверены, где «прячется» Янукович-младший.