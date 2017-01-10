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общество

В Украине вступили в силу Правила этичного поведения полицейских

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Правила этики для полицейских вступили в силу с 6 января

Придерживаться прописанных норм  поведения  обязаны все полицейские, независимо от должности, звания и местоположения

С 6 января в Украине вступили в силу Правила этичного поведения полицейских. Об этом сообщает издание «Юрлига».

Теперь каждый полицейский, независимо от должности, звания, местоположения,  обязан придерживаться вступивших в законную силу норм поведения.  

Согласно документу, полицейский не имеет права ограничивать свободу человека, кроме как на основаниях и в порядке, определенных законом.

Полицейский обязан объяснить задержанному на понятном ему языке основания для задержания и его права, предоставить возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника, а также сообщить о факте задержания третьему лицу, которое должен выбрать задержанный.

Также полицейский должен обеспечить задержанному медицинскую помощь при необходимости.

Исключается жестокое,  бесчеловечное и  унижающее человеческое достоинство отношение к задержанным.

Меры полицейского принуждения к задержанному можно применять только в предусмотренных законом случаях, с соблюдением требований законности, необходимости, соразмерности.

Руководители полиции обязаны контролировать  соблюдение полицейскими Правил, в которых также четко описано то, на что полицейский начальник не имеет права:  

- перекладывать свою ответственность на подчиненных;

- использовать служебное положение в личных интересах или интересах третьих лиц;

- проявлять высокомерие, грубость, некорректность по отношению к подчиненным

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Египте начиненный взрывчаткой грузовик врезался в здание полиции.

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Теги: полиция, этика

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