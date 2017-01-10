Придерживаться прописанных норм поведения обязаны все полицейские, независимо от должности, звания и местоположения
С 6 января в Украине вступили в силу Правила этичного поведения полицейских. Об этом сообщает издание «Юрлига».
Теперь каждый полицейский, независимо от должности, звания, местоположения, обязан придерживаться вступивших в законную силу норм поведения.
Согласно документу, полицейский не имеет права ограничивать свободу человека, кроме как на основаниях и в порядке, определенных законом.
Полицейский обязан объяснить задержанному на понятном ему языке основания для задержания и его права, предоставить возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника, а также сообщить о факте задержания третьему лицу, которое должен выбрать задержанный.
Также полицейский должен обеспечить задержанному медицинскую помощь при необходимости.
Исключается жестокое, бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство отношение к задержанным.
Меры полицейского принуждения к задержанному можно применять только в предусмотренных законом случаях, с соблюдением требований законности, необходимости, соразмерности.
Руководители полиции обязаны контролировать соблюдение полицейскими Правил, в которых также четко описано то, на что полицейский начальник не имеет права:
- перекладывать свою ответственность на подчиненных;
- использовать служебное положение в личных интересах или интересах третьих лиц;
- проявлять высокомерие, грубость, некорректность по отношению к подчиненным
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Египте начиненный взрывчаткой грузовик врезался в здание полиции.
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