ФСБ РФ на админгранице с Крымом задержала украинца

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала на административной границе с оккупированным Крымом украинца, который якобы сменил фамилию, чтобы попасть на полуостров, сообщает пограничное управление ФСБ.

«На автомобильном пропускном пункте Перекоп пограничники остановили 43-летнего гражданина Украины. Вскоре выяснилось, что миграционная служба Краснодарского края закрыла ему въезд в Россию до 2019 года», - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее мужчина якобы решил обойти запрет: поменял фамилию в одном из городов Херсонской области и получил новый паспорт.

По информации ведомства, против украинца возбудили уголовное дело и поместили его под стражу. Согласно статье 322 УК (незаконное пересечение границы) ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщали «Комментарии», 5 января ФСБ РФ на админгранице с оккупированным Крымом задержала гражданина Украины, который якобы пытался ввезти на территорию полуострова 50 килограммов контрабандных лекарственных препаратов.