Надежда Савченко опубликовала списки на обмен военнопленными

Народный депутат огласила количество украинцев, попавших в плен на оккупированном Донбассе и пропавших без вести, а также число тех, которых требуют выдать боевики ДНР и ЛНР

Списки украинцев, находящихся в плену на оккупированном Донбассе либо считаются пропавшими без вести опубликовала на своей странице в Facebook народный депутат Надежда Савченко. Также на ее странице указаны фамилии лиц, которых требуют выдать боевики ДНР и ЛНР.

«У нас есть две категории обмена. Первая категория - это наши военнопленные, которые находятся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Украинской стороной подается запрос на 129 людей. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще Украиной разыскиваются 494 без вести пропавших Они пропорциональны обмену на заключенных в Украине по спискам, которые запрашивают представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. От «ДНР» в списках таких людей 524, а от «ЛНР» 377 людей. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, примерно 256», - написала Надежда Савченко в соцсети.

С полным списком можно ознакомиться тут.

Ранее "Комментарии" писали о том, что контактная группа внесла изменения в формулу обмена пленными.