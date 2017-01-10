Госкино запретило в Украине трансляцию еще одого российского сериала

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило трансляцию российского сериала «Отель», сообщает пресс-служба ведомства.

«Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала «Отель» (реж. Федотов А., Маслов А.)», - говорится в сообщении.

Такое решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов и на основании статьи 15-1 закона Украины «О кинематографии», которым регламентировано, что запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованные(демонстрируемые) после 1 января 2014 года.

Ранее сообщалось о том, что госагентство Украины по вопросам кино отозвало госрегистрацию и прокатные удостоверения для семи сериалов, снятых в России. Запрет распространяется на телесериалы «Второй шанс», «Жизнь рассудит», «Сломанные судьбы», «Мезальянс», «Чужие дети», «Ищу мужа» и «Я подарю тебе любовь».