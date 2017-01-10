В России курильщикам хотят увеличить рабочий день

Время, потраченное на перекуры, Минздрав России предлагает работодателям включать в продолжительность рабочего дня. Об этом говорится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы.
«Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», — говорится в документе, которым распологает RNS.
Кроме того, концепция предусматривает непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ, в том числе ведомством предлагается с 2017 года ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением средств в бюджеты регионов.
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Теги: курение, Россия, рабочий день
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