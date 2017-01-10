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Чиновники АМПУ начислили себе премии за декабрь от 700 тысяч до 1,5 млн. гривен, - министр Омелян

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Райвис Вецкаганс

Министерство инфраструктуры инициировало процесс смены руководства Администрации морских портов Украины (АМПУ): чиновники госпредприятия замешаны в ряде громких скандалов, связанных с госзакупками.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, уже на этой неделе новым председателем АМПУ будет назначен Райвис Вецкаганс, экс-вице-президент «Литовского пароходства».

Министр уточнил, что руководители АМПУ знали о предстоящем увольнении еще в начале декабря прошлого года. «Возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем, выписать себе премии за декабрь в размере от 700 тыс. гривен до 1,5 млн гривен на человека. И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на государственном предприятии», - подчеркнул Омелян.

Основные претензии к руководству АМПУ связаны с проведением тендеров. Наибольшей огласки получили скандалы при закупках услуг/работ в порту «Южном». В частности, в прошлом году тендерный комитет под руководством начальника южненского филиала АМПУ Максима Широкова признал победителем конкурса на дноуглубление компанию «Ян де Нул Украина», предложившую самую высокую цену из всех участников тендера.  Если бы Кабмин не отменил результаты торгов, то государство потеряло бы 90 млн.грн. Как выяснилось, минувшим летом 55% акций «Ян де Нул Украина» перешли от бельгийских владельцев в собственность двух кипрских офшорных компаний, якобы аффилированных с народным депутатом Сергеем Фаермарком. Министр Владимир Омелян заявил, что предупреждал бельгийскую компанию «Яне де Нул» о возможных рисках, связанных с участием в сомнительных сделках, имеющих признаки коррупции. Вместе с тем, Максим Широков не признал нарушений в работе тендерного комитета и в конце ноября 2016 года был объявлен новый тендер на дноуглубление, условия которого ввиду непрозрачности были вновь оспорены в Антимонопольном комитете Украины.

«Несмотря на неоднократные попытки правительства и министерства нормализовать деятельность АМПУ, государственное предприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ. Кроме того, такого сопротивления со стороны руководства предприятия на любые предложения министерства по упорядочиванию его работы не было, пожалуй, нигде. Все наши решения блокируются или игнорируются. Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли», - подчеркнул Владимир Омелян.

Министр инфраструктуры Украины отметил, что смена руководства АМПУ - один из этапов реформирования морской отрасли: «Полноценная реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. Также будет проведена существенная оптимизация структуры и персонала предприятия. Итак, вопрос номер один - изменение руководства, реформа и параллельно с этим - корпоратизация, как того требует украинское законодательство».

Как пояснили в министерстве, Райвис Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет 16-летний опыт успешного управления предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Он занимал должности члена правления, вице-президента АО «Латвийское пароходство», председателя правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии «Rigas Centralais Terminals».

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Теги: министерство инфраструктуры, омелян, АМПУ, Райвис Вецкаганс

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