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общество

Кардиохирургу Тодурову из-за критики властей устроили кибератаку

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Тодурову из-за критики деятельность Минздрава заблокировали страницу в Facebook

Известному кардиохирургу Борису Тодурову из-за критики деятельность министерства здравоохранения и ее руководителя Ульяны Супрун заблокировали страницу в социальной сети Facebook. Об этом сообщили на своих страницах в социальных сетях телеведущие Тамара Гусейнова и Константин Стогний.

«У тебя еще есть собственное мнение? И оно расходится с мнением власти? Будь готов, что тебя сотрут в порошок. Сотрут из общественного и информационного пространства. И не важно сколько ты сделал полезного для людей. И сколько ты спас жизней. Это все не важно - если ты осмелился иметь собственное мнение», - написал Стогний на своей странице в Facebook.

В свою очередь Гуйсенова отметила, что блокированием страниц  в 2017 году реагируют на критику властей.

«Последние новости о свободе слова и цензуре. Сегодня Borys Todurov сообщил, что ему закрыли доступ на обе страницы. Вот так в 2017 реагируют на высказывания в адрес МОЗ», - написала она у себя на Facebok.

 

Координатор гражданской инициативы «Украинская реформа» Кирилл Косинский сообщил, что Тодуров уже девятый день находится под интенсивной кибератакой.

Косинский отметил, что изначально были фейковые связки с одиозными политиками, далее манипуляции относительно документов в ProZorro, а сейчас ему и вовсе запретили высказывать свое мнение и заблокировали аккаунт.  

Также он рассказал, как сейчас проводят так называемые кибератаки, а именно, по его словам, проплаченные оппонентами боты массово жалуются в администрацию социальной сети на нежелательный для них аккаунт, и когда собирается достаточное количество таких жалоб, то страница блокируется.

Как сообщали ранее «Комментарии», 5 января Тодуров на своей странице в социальной сети заявил о том, что считает преступлением срыв министерством программы по сердечно-сосудистых заболеваниям, в рамках которой должно быть выделено 364 миллиона гривен на закупку медицинских препаратов для населения.  Он отмечал, что эти лекарства могли спасти десятки тысяч жизней.

Кроме того, он указал и на другие проявления халатного отношения к работе в сфере здравоохранения, например, блокировки заместителем министра Линчевским работы Института сердца и его отказ открыть кардиоцентры в Донецкой и Луганской областях, срыв программы «искусственное сердце» и др. Свое возмущение действиями МОЗ кардиохирург завершил словами: «Бегите, пока я не подал на вас в суд».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: МОЗ, Борис Тодуров, министр Супрун

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   © «Комментарии:», 2016

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