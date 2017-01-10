В харьковских гаражах отыскался автомобильный раритет - Chrysler New Yorker 1970-х годов

В Украине такое авто – большая редкость

В социальных сетях появились фото автомобиля Chrysler New Yorker 1970-х годов выпуска. На фотографиях, сделанных еще, вероятно, весной, видно, что машина находится в плохом техническом состоянии, отсутствуют фары, кузов изрядно съела коррозия. Но, по мнению сайта ТопЖыр, такое авто ждет новая жизнь, ведь это действительно раритет.

В Украине подобные транспортные средства (большие легковушки, которые предназначались для Северной Америки) встречаются редко, не говоря уже о моделях «Крайслер».

В свое время Chrysler New Yorker был премиальным автомобилем, как в СССР, к примеру, ГАЗ-24. Выпускалась модель с 1939 по 1996 годы: во всех поколениях она была одной из наиболее дорогих и богато оснащенных.

Примечательно, что осенью в одном из гаражных кооперативов обнаружили легендарный Rolls-Royce Silver Spur II, который, по слухам, в 1990-х годах принадлежал криминальному авторитету. После его гибели автомобиль попал на стоянку, откуда в начале 2000-х исчез. Номерные знаки на обеих находках отсутствуют, потому сказать что-то о новых владельцах и будущем раритетов невозможно.

Фото: vk.com/coolcarsofukraine