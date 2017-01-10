В 2016-м услугами авиакомпаний воспользовались 3,7 млрд. человек

Больше всего регулярных перелетов приходится на Европу

В 2016 году услугами мировых авиакомпаний воспользовались 3,7 млрд. человек. По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), этот показатель превысил показатели за 2015 год на 6%.

В целом же за минувший год по всему миру было выполнено порядка 35 млн. регулярных рейсов. В общемировом масштабе доходность авиаперевозок выросла на 6,3% в 2016 году, в то время как в 2015 году наблюдалось снижение этого показателя на 7,1%. При этом наибольший рост прибыли отмечен на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке, сообщает Турпром.

Впрочем, больше всего регулярных перелетов приходится на Европу – 36% от всех выполненных рейсов. На втором месте идет Азиатско-Тихоокеанский регион (29%). На третьем –Ближний Восток (15%).

Также в ИКАО отмечают, что в 2016 году более 50% туристов, отправляющихся в заграничные путешествия, предпочитали передвигаться именно на самолетах. Помимо этого в прошлом году пассажиропоток лоукостеров впервые в истории превысил отметку в 1 млрд. человек.