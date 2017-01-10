Лондон не упростит визовый режим для украинцев

Несмотря на это, Украина остается среди приоритетов британского правительства

Правительство Британии не готово пойти навстречу украинской стороне в вопросе упрощения визового режима для украинцев. Об этом сообщила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко в интервью Левому берегу.

Она отметила, что Brexit сейчас в значительной мере определяет повестку дня британского правительства и влияет на его внешнюю политику.

По словам посла, несмотря на то что Украина остается среди приоритетов британского правительства, «некоторые вопросы двусторонней повестки дня находятся под влиянием Brexit».

«Прежде всего это касается наших неоднократных предложений относительно упрощения визового режима для граждан Украины. К сожалению, правительство Великобритании не готово пойти нам навстречу из-за собственных планов усилить контроль над трудовой миграцией», – сказала Галибаренко.