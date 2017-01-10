В зоне АТО в 2016 году бойцами было совершено 63 суицида

На втором месте среди небоевых потерь – смерть в результате болезней

Как сообщали «Комментарии», в 2016 году небоевых потерь в зоне АТО у украинской армии было больше, чем боевых. Из 256 человек небоевых потерь 63 покончили с собой, 58 умерли вследствие болезней. Об этом говорится в официальном ответе Минобороны, опубликованном журналистом Алексеем Братущаком на своей странице в Facebook, сообщает ЛИГА.Новости.

Согласно ответу министерства в 2016 году в боях погибли 211 военнослужащих. Небоевые потери составили 256 человек.

Самой распространенной причиной небоевых потерь является самоубийство (63 случая). На втором – смерть в результате болезней (58 случаев). Кроме того, 39 военных погибли в результате неосторожного обращения с оружием, 30 военных были убиты, 29 погибли в результате несчастных случаев, 18 – в результате ДТП, 10 – в результате отравления, в том числе алкогольного и наркотического, 4 – в результате нарушения мер безопасности. Пятеро военных из 256 погибли по другим причинам, которые не указываются.

Данные предоставлены за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.