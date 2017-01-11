В Мукачево водитель маршрутки наложил на себя руки прямо в микроавтобусе

Оперативно-следственная группа уточняет обстоятельства гибели 52-летнего мужчины
Вечером 10 января около 19:30 в Мукачево медики скорой медицинской помощи сообщили, что ими был обнаружен труп 52-летнего мужчины, который повесился прямо в микроавтобусе «Газель», в котором он работал на городском маршруте. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции. Известно, что сначала тело покончившего с собой обнаружила его дочь. На место вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства гибели водителя маршрутки уточняются.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в зоне АТО в 2016 году бойцами было совершено 63 суицида.
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