В Мукачево водитель маршрутки наложил на себя руки прямо в микроавтобусе

Оперативно-следственная группа уточняет обстоятельства гибели 52-летнего мужчины

Вечером 10 января около 19:30 в Мукачево медики скорой медицинской помощи сообщили, что ими был обнаружен труп 52-летнего мужчины, который повесился прямо в микроавтобусе «Газель», в котором он работал на городском маршруте. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции. Известно, что сначала тело покончившего с собой обнаружила его дочь. На место вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства гибели водителя маршрутки уточняются.

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