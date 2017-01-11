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общество

Папа Римский призвал страны мира создать общий центробанк

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Франциск призвал реформировать глобальную финансовую систему

По мнению Ватикана, чтобы преодолеть все более растущую пропасть между богатыми и бедными государствам мира нужно согласиться с потерей финансового и денежного суверенитета

Провести  реформу глобальной финансовой системы и создать единый для всех стран мира Центральный банк, которому бы национальные ЦБ делегировали часть своих полномочий – к этому призвал мир Папа Римский Франциск. Свое мнение он выразил в докладе,  опубликованном  министерством справедливости и мира Святого престола. Об этом пишет издание «Эксперт».

 По мнению  Франциска, создание «наднационального монетарного органа» необходимо потому, что существующие глобальные организации  (Международный валютный фонд)  не справились с задачей «по стабилизации мировых финансов» и регулированию «кредитных рисков, которые были приняты системой».

«Фактически очевидна возникающая потребность в структуре, которая бы выполняла функции центрального мирового банка, регулирующего (финансовые) потоки и обмен валют, как это делают национальные ЦБ», - говорится в докладе.

Если этого не сделать, пропасть между богатыми и бедными в мире продолжит расти. Чтобы сократить этот разрыв Папа Римский призвал мир  согласиться с потерей государствами финансового и денежного суверенитета. Но, по мнению Ватикана, социальные и экономические плюсы такого подхода перевесят возникающие «издержки».

«Конечно, эта трансформация будет осуществляться за счет постепенной и сбалансированной передачи части полномочий, закрепленных на национальном уровне, мировым или региональным структурам, но это необходимо поскольку динамика развития общества и технологический прогресс не знают (национальных и государственных) границ, которые уже размыты глобализацией», - говорится в докладе.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Папа Римский отказался от бронированного папамобиля.

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Теги: доклад, Папа Римский Франциск

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