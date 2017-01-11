Активисты требуют отставки Балчуна из-за фейковых реформ «Укрзализныци»

Под офисом предприятия активисты провели акцию протеста и сообщили, что принесли руководителям «Укрзализныци» фейковые премии за фейковые показатели

Акцию протеста возле офиса «Укрзализныци» провели участники общественного движения «Національний спротив». По их мнению, глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун проводит реформы исключительно на бумаге, имитируя изменения, чтобы иметь возможность получать премии, которые исчисляются миллионами гривен. Об этом соощают podrobnosti.ua.

«За время «правления» Балчуна реформ в «Укрзализныце» не произошло. Пассажирские вагоны замерзают, людей в них перевозят как скотину. Бальчун усердно реализует фейковые реформы на бумаге, раздает интервью и готовит красивые презентации, чтобы оправдать огромные премии членам правления. Но это грабеж Украины и украинцев - премии Бальчуну платятся из нашего кармана», - заявил представитель «Національного спротиву» Алексей Бойко.

Балчун добивается повышения тарифов на грузовые и пассажирские перевозки «Укрзализныци», считают митингующие. Это приведет к тому, что административные расходы железной дороги поднимут едва ли не в два раза, а бонусы для топ-менеджеров госпредприятия превысят все разумные пределы.

«Повышение тарифов на грузоперевозки повлечет за собой рост потребительских цен. Подорожает все, потому что железная дорога в Украине является ключевым видом транспорта. Упадет экспорт – а это новый виток роста курса доллара и девальвации гривны. Весной этого года тарифы на грузоперевозки уже повышались - объемы грузоперевозок упали, а цены поднялись, жизнь подорожала. Доллар уже не по 24, а по 28. А в «Укрзализныце» как не хватало вагонов, локомотивов, так и не хватает сейчас. Появились только заоблачные зарплаты и премии у Балчуна и его команды. И в этот раз будет также», - подчеркнул Алексей Бойко.

Участники акции протеста рассыпали перед входом в зданиеофиса «Укрзализныци» сувенирные деньги. По их задумке – это была «фейковая премия» для руководителей предприятия. Также протестующие потребовали отставки Войцеха Балчуна и его команды.

«За фейковую работу он может получить только фейковую премию. Это то, чего он действительно заслуживает», - заявил Бойко.

Напомним, повышение грузовых и пассажирских тарифов существенно увеличит размер зарплаты Войцеха Бальчуна и других членов правления «Укрзализныци», поскольку рост чистого дохода от реализации продукции является одним из основных ключевых показателей эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця». За каждый 1% превышения дохода предприятия над показателями предыдущего года, Войцех Бальчун кроме зарплаты почти в полмиллиона гривен будет получать по 20% оклада в качестве премии.

В сумме доплаты главе «Укрзализныци» в 2017году могут достигать 5 млн грн, а членам правления дополнительно начислят более 30 млн грн.

Ранее "Комментарии" писали о том, что регулятор разрешил Укрзализныце повысить тарифы.