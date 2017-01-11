Министру спорта не нужен госсекретарь со стороны

Результаты повторного конкурса на должность госсекретаря Министерства молодежи и спорта не гарантируют его победителю Олегу Немчинову работы в ведомстве. «k:» разбирались – почему.

29 декабря 2016 года Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала государственным секретарем Министерства молодежи и спорта Олега Немчинова, который является председателем военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

Если Олег Немчинов по каким-либо причинам откажется от должности или не пройдет спецпроверку, или же случится форс-мажор, в течение года госсекретарем станет занявший второе место на конкурсе Николай Даневич, действующий заместитель министра молодежи и спорта, руководитель аппарата министерства. Он избран комиссией резервным кандидатом.

Напомним, что это был повторный конкурс. Первый конкурс, прошедший 12 декабря, был объявлен несостоявшимся, потому что ни один из пяти кандидатов, допущенных к участию, не набрал нужного количества баллов по итогам двух этапов (тесты и решение ситуационных задач) для выхода в финал – собеседования.

Отметим две детали. Первое: одним из пяти участников конкурса был тот самый замминистра спорта Николай Даневич, причем по итогам двух этапов он показал худший результат среди всех. Второе: после двух этапов в здание конкурсной комиссии на ул. Прорезную, 15 приехал министр молодежи и спорта Игорь Жданов, который надолго уединился с членами комиссии, после чего и было объявлено, что конкурс признан несостоявшимся. По мнению участника конкурса Сергея Левчука, президента Украинской федерации каратэ, имел место факт политического давления на членов комиссии со стороны министра как раз по причине того, что Игорь Жданов хотел видеть на посту госсекретаря именно Николая Даневича.

Тем не менее, повторный конкурс также выиграл не Даневич, хотя он занял второе место, проявив поразительный прогресс в знаниях, достигнутый всего за две недели: если на первом конкурсе в решении ситуационных задач Даневич набрал всего 0,25 балла, то во втором взял целых 4. Правда, участник обоих конкурсов Вадим Ходаковский отметил, что во время первого конкурса Даневич был абсолютно беспомощен как при пользовании компьютером, так и в решении ситуационных задач. А во время второго конкурса, где в числе 12 участников оказались 4 сотрудника Минспорта, рядом с ним постоянно находился квалифицированный коллега, который, видимо, и подсказывал Даневичу правильные ответы.

Почему же Олегу Немчинову не гарантировано вступление в должность или же спокойная работа в ней? Источники из Минспорта сообщают, что Николай Даневич сразу после конкурса развернул активную деятельность для того, чтобы занять вожделенную должность. В застенках поговаривают, что руководитель аппарата, используя свое положение, которое, кстати, с 1 января является незаконным (согласно закону «О государственной службе», не позднее 1 января 2017 года руководители аппаратов всех министерств должны передать свои функции избранным госсекретарям), подбивает сотрудников госпредприятий, входящих в систему Минспорта (Дворец спорта, стадионы в Киеве и Львове, «Укрспортобеспечение» и др.) писать «письма трудящихся» в свою поддержку. Кроме того, ходят слухи, что Даневич через профильные департаменты министерства оказывает давление на федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта, чтобы они также писали в Кабмин аналогичные письма.

Разумеется, такая активность Даневича не может быть автономной от его непосредственного начальника – Игоря Жданова. Со своей стороны, Жданов уже хлопочет перед Кабинетом министров о том, чтобы в структуре Минспорта ввели еще одну должность зама, которую после ликвидации поста руководителя аппарата может занять именно Даневич. Таким образом, если Олег Немчинов все-таки станет госсекретарем, ему наверняка постараются создать такие условия работы, чтобы он поскорее освободил место для резервного кандидата – Николая Даневича.

Почему же Даневич так нужен Игорю Жданову? В украинских СМИ можно найти немало интересного о том, как человек с «темным» прошлым, восходящим к лихим 90-м, на политической волне попал во власть. После Евромайдана Даневичу доверили пост председателя Голосеевской РГА – в свое время он возглавлял в этом районе ячейку «Батькивщины». А когда Игорь Жданов возглавил министерство, то предложил своему однопартийцу пост руководителя аппарата. Сам Жданов, вовремя сменивший «Батькивщину» на «Народный фронт», позиционирует себя как политик, ему не пристало ни разбираться в проблемах спорта, ни создавать и управлять схемами работы. Эту работу, судя по всему, и взял на себя Даневич.

Конечно, министру такой человек необходим и ценен. Скорее всего, поэтому и возникла вся эта история вокруг поста госсекретаря Минспорта. Во всяком случае, вся логика событий позволяет делать такие предположения.

Разумеется, история с госсекретарем в Министерстве молодежи и спорта не является исключительной. Подобного рода недовольства со стороны министров имели место, например, в министерствах инфраструктуры, здравоохранения, энергетики. Но такого неприкрытого вмешательства в процесс назначения там все же не было. Не случайно народный депутат Павел Кишкарь, автор законопроекта о реформе украинского спорта, на своей странице в Фейсбуке назвал ситуацию после первого конкурса «Спортсмены против наперсточников». Вряд ли после второго конкурса он сильно изменит свое мнение.