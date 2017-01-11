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общество

В ВСУ рассказали о преимуществах службы для офицеров запаса

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Военкомы отберут лучших офицеров запаса

Призванным офицерам обещают существенный социальный пакет 

Около 1 %  от общего числа офицеров запаса можно призвать для переподготовки.  Об этом заявил начальник юридической службы ВСУ  Максим Кушнир, пишет «112 Украина».

По словам Кушнира, призванные офицеры запаса получат существенный социальный пакет.

«Еще раз подчеркиваем - речь идет об ограниченном призыве специалистов, а не о мобилизации. В данном случае речь идет об офицерах первичных должностей в подразделениях на уровне взвода или роты. В настоящее время количество таких должностей ограничено, мы даже теоретически можем привлекать меньше процента от общего количества офицеров запаса. Поэтому, тем офицерам запаса, которым будет предлагаться служба по призыву, скажем так, повезет», - пояснил  Максим Кушнир и добавил, что военкомы будут отбирать несколько тысяч лучших специалистов. Не исключена даже конкуренция.

«За призванными офицерами сохранится место работы и средняя заработная плата на весь период военной службы. Такой офицер будет получать в полном объеме денежное содержание, которое установлено в соответствии с его штатной категорией, и будет пользоваться всеми льготами, в том числе в социальном и пенсионном обеспечении, которые законодательство определяет для кадровых офицеров. Военнослужащего на время призыва не могут уволить или сократить, за ним и его семьей сохраняется право на жилое помещение, предоставляется компенсация в случае найма жилья или предоставляется служебное жилье», - рассказали в ВСУ. 

Отправлять офицеров запаса в зону АТО не запрещается, но принуждать к этому не будут. Максимальный срок службы составит 18 месяцев.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Генштаб готовит новую «мобилизацию», призовут офицеров запаса.

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Теги: призыв

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