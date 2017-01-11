За нападение на бизнесмена задержали банду, в которую входили экс-милиционеры

Бандитов удалось задержать в течение нескольких часов
Сегодня, 11 января, Корпус оперативно-внезапного действия задержал банду из четырех человек, которые напали на харьковского предпринимателя и отобрали у него 10 тысяч долларов США, 30 тысяч гривен, 4 тысячи евро и автомобиль. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев.
Оказалось, что двое задержанных ранее работали в милиции: один из них освободился три года назад из тюрьмы, второй - не прошел аттестацию. Бандитов задержали в течение нескольких часов после совершения разбоя.
«Не обращая внимание на скептиков, мы продолжаем реформу полиции, очищаем наши ряды и нашу страну от подонков», - отметил Дмитриев.
Имущество, денежные средства и оружие изъято. Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами).
Сейчас задержанных проверяют на причастность к совершению других тяжких преступлений. Им грозит до 12 лет тюремного заключения.
Фото: Фейсбук Анатолия Дмитриева
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Источник: «Харьков. Комментарии»
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