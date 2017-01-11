Невестка президента Украины зарегистрировала торговый знак

Товарный знак agrohub был зарегистрирован накануне новогодних праздников
Жена старшего сына Петра Порошенко – Юлия Порошенко 26 декабря 2016 года зарегистрировала товарный знак agrohub.
Ранее Юлия Порошенко уже сообщала, что на территории ВДНХ в Киеве возможно создание agrohub - коворкингового пространства и экосистемы, где было бы все необходимое для развития бизнеса.
«Мы привлекаем большие корпорации, предпринимателей-инноваторов, академии и научные институты, а затем обеспечиваем взаимодействие, чтобы на стыке появлялись классные продукты» , – сообщила невестка президента.
Ранее "Комментарии" писали о том, что у охранника Порошенко нашли квартиру за четверть миллиона долларов
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Теги: Порошенко, товарный знак
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