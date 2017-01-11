В челябинском вытрезвителе алкотестер сломался от количества выпитого (видео)

В Челябинске открылся новый вытрезвитель, сотрудники решили проверить аппаратуру на первом пациенте. Из-за высокого содержания спирта в крови мужчины, измерительный прибор просто сломался.
Сотрудники задержали мужчину, когда он возвращался с работы в нетрезвом состоянии.
По словам задержанного, он выпил три литра водки, однако узнать точное количество промилле в крови первого клиента не удалось потому, что алкотестер просто сломался от количества выпитого.
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Теги: алкоголик, алкотестер, Челябинск
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