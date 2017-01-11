Шнуров посвятил стих «Боярышнику», который убил 77 человек

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение концентрату «Боярышник», от которого в Иркутске умерли 77 человек.

Скандальное сочинение с ненормативной лексикой музыкант выложил в своем Instagram.

Шнуров в стихотворении делает посыл к властям «не соваться со своим уставом» в традиции, которые родились еще со времен «бояр».

Напомним, массовое отравление суррогатом начали фиксировать в минувшие выходные. Выяснилось, что его причиной стал концентрат для ванн «Боярышник», который, как оказалось, содержал метиловый спирт (может привести к смерти даже при употреблении в небольшом количестве). Любопытно, что именно эта настойка продавалась в Иркутске уже довольно продолжительное время. Было замечено, что ее, в основном, покупают для употребления в качестве алкогольного напитка. Однако ранее случаев отравления не фиксировали. Очевидно, «проблемной» оказалась последняя партия.

Ранее «Комментарии» писали о том, что правоохранители задержали 9 человек, причастных к реализации «Боярышника».

Также сообщалось о том, что в Иркутске губернатор подарил многодетным семьям конфеты с червями.