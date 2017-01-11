Украинцы в 2017 году смогут менять оператора с сохранением номера

В Украине в 2017 году заработает услуга перехода на другого мобильного оператора с сохранением номера.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского государственного центра радиочастот Вадим Гулько.

«С удовольствием беремся выполнять это решение суда и сам договор, чтобы каждый украинец смог уже в этом году почувствовать все преимущества и возможности услуги переноса номера», - написал Гулько на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сегодня Киевской апелляционный хозяйственный суд оставил решение первой инстанции без изменений, и признал договор между центром радиочастот и победителем тендера по внедрению автоматизированной информационной системы «Централизованная база данных перенесенных номеров».