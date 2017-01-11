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общество

Поля Украины заждались новых отечественных тракторов

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Национальный экономический приоритет государства – сельхозмашиностроение и тракторостроение

Программа «Украинский трактор» требует поддержки государства

В апреле 2016 года собственником Харьковского тракторного завода стала группа DCH, а 6 января 2017 года появилась информация, что предприятие запущено. Чтобы восстановить производство, DCH запустило кредитную линию в сумме 400 млн. грн.

Александр Ярославский, владелец DCH и инвестор Харьковского тракторного завода, считает, что одним из основных путей достижения конкурентоспособности украинского АПК является максимальное использование внутренних ресурсов Украины. «Если мы можем делать современные надежные и доступные для сельхозпроизводителей трактора внутри страны, то зачем отдавать валюту за рубеж? Сейчас время рациональных государственнических решений, которые бы одновременно шли на пользу и аграриям, и машиностроителями. Для этого есть отработанные в мировой практике организационные механизмы, есть правовые решения, и их обязательно нужно использовать», – говорит он.

Ярославский объясняет, что отечественное тракторостроение должно развиваться планомерно и в интересах государства, поэтому необходимо запустить национальную программу «Украинский трактор». «В канун Рождества, 6 января, мы запустили ХТЗ и серьезно изучаем все связанные с этим вопросы: ситуацию на рынках сбыта внутри страны и за рубежом, хозяйственные связи со смежниками. И я глубоко убежден, что возрождать и развивать производство мы должны не только в интересах отдельного предприятия, но, прежде всего, в интересах всей Украины», – объясняет бизнесмен.

Для полноценного развития отрасли и выпуска конкурентоспособной продукции должны быть взяты на вооружение лучшие практики ведения аграрного бизнеса. А для этого необходимо общее понимание вектора движения, считает Ярославский. «Раз сельхозмашиностроение и тракторостроение у нас объективно национальный экономический приоритет, нужна национальная программа «Украинский трактор». Мы начали над ней работать еще до запуска ХТЗ. И уже в ближайшее время я планирую представить ее президенту Украину и обратиться к нему за поддержкой», – рассказал Ярославский.

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Теги: программа развития, трактор, ХТЗ, Ярославский

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