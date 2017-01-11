Украинцы теряют интерес к книгам из России

Продажи крупнейшего российского книгоиздателя в Украине за два года упали в четыре раза

За последние два года доля украинского рынка в выручке российских книжных издательств сократилась. Об этом гендиректор и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил в интервью газете «Коммерсант», передает БизнесЦензор.

«На протяжении последних пяти лет доля российских книг на украинском рынке снижается и объем продаж неуклонно падает. Можно вспомнить, что в начале 1990-х годов украинский рынок составлял приблизительно 30% от общего рынка русскоязычных книг. В последние годы эта доля составляла 7–8%, за последние два года она сократилась примерно до 2% от общей выручки», – сообщил Новиков.

Напомним, издательская группа «Эксмо-АСТ» образована после покупки крупнейшим российским издательством «Эксмо» своего крупнейшего конкурента «АСТ» в 2012 году.

«Эксмо» вышло на украинский рынок торговли книгами в 2009 году под брендом «Читай-город». В 2010 году ее магазины объединились с сетью «Книжный супермаркет», а в 2013 году объединенная сеть купила магазины «Буква».

В 2014 году российское издательство «Эксмо» продало свою долю в компании «Логос-транс», которая развивала сеть книжных магазинов в Украине под брендами «Книжный супермаркет», «Читай-город» и «Буква».