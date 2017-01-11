В Сети появился политический сатирический календарь

Публичные люди Украины стали героями шутливого интернет-издания
Украинский блогер Богдан Процишин вспомнил последние резонансные события в Украине и перенес их на страницы юмористического календаря с шутливыми подписями, пишет newsyou.info. Героями календаря стали политические деятели, среди них мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты Надежда Савченко, Юлия Тимошенок и Дмитрий Добкин, а также экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский и руководитель НБУ Валерия Гонтарева. Рядом с политическими деятелями блогер изобразил новоизбранного президента США Дональда Трампа и главарей так называемых ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.
Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский – март
Главари так называемых ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий на апрельской странице
Новоизбранный президент США Дональд Трамп украсил май
Народный депутат Юлия Тимошенко – август
Народный депутат Надежда Савченко – сентябрь
Народный депутат Дмитрий Добкин – октябрь
Председатель НБУ Валерия Гонторева – ноябрь
Мэру Киева Виталию Кличко достался январь
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