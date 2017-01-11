В Сети появился политический сатирический календарь

Публичные люди Украины стали героями шутливого интернет-издания

Украинский блогер Богдан Процишин вспомнил последние резонансные события в Украине и перенес их на страницы юмористического календаря с шутливыми подписями, пишет newsyou.info. Героями календаря стали политические деятели, среди них мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты Надежда Савченко, Юлия Тимошенок и Дмитрий Добкин, а также экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский и руководитель НБУ Валерия Гонтарева. Рядом с политическими деятелями блогер изобразил новоизбранного президента США Дональда Трампа и главарей так называемых ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский – март

Главари так называемых ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий на апрельской странице

Новоизбранный президент США Дональд Трамп украсил май

Народный депутат Юлия Тимошенко – август

Народный депутат Надежда Савченко – сентябрь

Народный депутат Дмитрий Добкин – октябрь

Председатель НБУ Валерия Гонторева – ноябрь

Мэру Киева Виталию Кличко достался январь