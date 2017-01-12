Burisma: компания заплатила все налоги, к Злочевскому претензий нет

Правоохранители закрыли дела против Burisma и ее собственника Николая Злочевского после уплаты почти 6 млрд грн в бюджет

Все процессуальные и судебные действия в Украине в отношении Группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group, закрыты. Об этом сообщает Международная энергетическая Группа Burisma с активами в Украине.

«Это результат взаимной многомесячной работы двух команд – Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group. Чтобы снять все проблемные вопросы вокруг деятельности компании и продолжать обеспечивать Украину природным газом, основываясь на принципах открытости и прозрачности, компания пошла на беспрецедентные шаги в бизнес сообществе Украины. Burisma Group стала первой компанией в Украине, предоставившей гарантии того, что если в процессе следствия будут выявлены нарушения, компания гарантирует выплату всех необходимых платежей «, - говорится в сообщении компании.

Также компании Burisma Group полностью возместили налоговые платежи в размере 180 млн долларов, которые были доначислены в процессе проверки. Таким образом предприятие продемонстрировало соответствие международным практикам ведения бизнеса.

Сообщается, что более 5 млрд грн налоговых обязательств в бюджеты всех уровней было выплачено операционными компаниями, входящими в группу Burisma за последние два года. Этот показатель дает возможность компании войти в число крупнейших промышленных налогоплательщиков страны, что подтверждает социальную ориентированность компании и соответствие международным практикам ведения бизнеса.

По словам независимого директора Burisma Александра Квасьневского, решение закрыть все дела против компании Burisma и ее собственника Николая Злочевского демонстрирует зрелость демократии и независимость судебных решений от политики.

«Вселяет надежду то, что независимый украинский суд смог вынести решение, которое полностью соответствует решению Британского суда. Для Украины решение по Николаю Злочевскому и крупнейшей газодобывающей компании Burisma будет иметь и другое позитивное значение – более интенсивное построение энергонезависимого государства, так как Burisma Group сможет увеличить объемы внутренней добычи природного газа Украины и отчисления в бюджет страны. Особенно сегодня, Украину должны объединять любые проекты, которые способствуют укреплению обороноспособности страны и её политической независимости. За это уплачена высокая цена революцией и событиями после нее», – отметил Квасьневский.

Со своей сторону Генпрокуратура Украины выполнила распоряжение Печерского суда Киева, которое обязало ГПУ закрыть дело против Николая Злочевского и отменить его розыск. Эти выводы полностью подтверждаются решением Британского суда. После рассмотрения деятельности Николая Злочевского в Украине за период с 2002 года по 2014 год, Британский суд принял решение в пользу Николая Злочевского и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах (SFO) оплатить судебные издержки ответчика.

«Действия Генеральной прокуратуры Украины и украинского суда подтверждают приверженность Украины принципам верховенства права и надлежащего судопроизводства – двух оплотов демократии», – отметил американский адвокат компании, бывший заместитель Генерального Прокурора США Джон Буретта.

Завершение всех дел приведет к увеличению производства, инвестиций и своевременной уплате компанией всех налогов – такой прогноз на будущее дает сам Николай Злочевский.

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