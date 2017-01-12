Под Харьковом бывший директор базы отдыха стрелял в нынешнего руководителя и его друзей

Двух человек госпитализировали с ранениями

На базе отдыха в Липцах, что под Харьковом произошла перестрелка между бывшим директором и новым. Ранения получили два человека, мотивы участников событий пока неясны. ЧП произошло еще в понедельник, однако официальную информацию правоохранители дали только сегодня, когда инициатора-стрелка обвинили в покушении на убийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что неизвестные пытаются проникнуть на территорию базы, поступила в Липецкое отделение полиции 9 января в 12:30.

Было установлено, что 38-летний новый директор базы вместе с друзьями приехал отдыхать. При этом 46-летний бывший руководитель также находился на территории, Он подошел к компании и начал стрелять из собственного гладкоствольного ружья и ранил одного из мужчин в голову. «Новый директор с целью самозащиты произвел выстрелы из травматического оружия в сторону 46-летнего мужчину и ранил его», - говорят в полиции.

Обоих пострадавших доставили в больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

46-летнему мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Фото: vk.com/dol_dubrava