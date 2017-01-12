На территории оккупированного Донбасса найдены тела мужчин в форме ВСУ

Инфорацию о найденных погибших украинских военнослужащих озвучили боевики неподконтрольной Украине территории

Пропавшие без вести при выполнение боевой задачи три украинских военных могут оказаться погибшими и не исключено, что их тела находятся на территории оккупированного Донбасса. Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Напомним, трое украинских военных пропали без вести 8 января, при выполнении боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении.

По словам Мотузяника, боевики озвучили информацию о том на их территории обнаружены тела мужчин в форме ВСУ.

«По состоянию на сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я не могу. Есть заявление той стороны о том, что они нашли тела в военной форме. Но, отмечу, пока тела не будут переданы украинской стороне, не будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза, пока рано говорить об этом», - сообщил Александр Мотузяник.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Штаб АТО сообщил о пропаже трех бойцов ВСУ.