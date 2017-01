На территории оккупированного Донбасса найдены тела мужчин в форме ВСУ Три бойца пропали без вести 8 января

Твитнуть Инфорацию о найденных погибших украинских военнослужащих озвучили боевики неподконтрольной Украине территории Пропавшие без вести при выполнение боевой задачи три украинских военных могут оказаться погибшими и не исключено, что их тела находятся на территории оккупированного Донбасса. Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Напомним, трое украинских военных пропали без вести 8 января, при выполнении боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении. По словам Мотузяника, боевики озвучили информацию о том на их территории обнаружены тела мужчин в форме ВСУ. «По состоянию на сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я не могу. Есть заявление той стороны о том, что они нашли тела в военной форме. Но, отмечу, пока тела не будут переданы украинской стороне, не будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза, пока рано говорить об этом», - сообщил Александр Мотузяник. Ранее "Комментарии" писали о том, что Штаб АТО сообщил о пропаже трех бойцов ВСУ. Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter . Источник: Comments.UA Теги: ВСУ, АТО, боевики

Загрузка...

: DOMDocument::load(http://hunta.info/feed/rss2): failed to open stream: Permission denied inon line: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://hunta.info/feed/rss2" inon line: Call to a member function getElementsByTagName() on a non-object inon line