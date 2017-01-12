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общество

В Украину идет оттепель, на дорогах ожидается гололедица

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В Киеве в пятницу ожидается ночью небольшой снег

В Украину идет оттепель, которая будет сопровождаться мокрым снегом и дождями, на дорогах будет гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, завтра в западных областях ночью пройдет небольшой снег, днем же будет умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега. На Закарпатье ожидаются сильные осадки.

На остальной территории страны будет без существенных осадков. Ночью в северных областях пройдет небольшой снег, в восточных областях умеренный снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Кроме того, сообщается, что температура ночью составит 2…7°С мороза, в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах – 8…13°С мороза. Днем будет от 4°С мороза до 1°С тепла, в Прикарпатье и крайнем юге – до 5°С тепла.

Завтра в столице ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 5…7°С мороза, днем прогнозируется около 0°С.

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Теги: погода, оттепель, Украина

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