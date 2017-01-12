В Уфе пенсионерке после операции пришлось на коленях ползти на рентген (видео)

В Уфе (Россия) в поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13 прооперированная пенсионерка вынуждена была на коленях ползти по лестнице к рентген-кабинету.

Рентген-кабинет находился на втором этаже, пандусами клиника не оборудована, лифт не работает, а коляски отсутствуют.

Просьбы оказать помощь медперсонал поликлиники проигнорировал, а главврач не брал трубку.