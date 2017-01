На границе с Россией зафиксировали фургон с «грузом 200» Наблюдатели зафиксировали машины с «грузом 200»

Твитнуть На Рождество наблюдатели миссии ОБСЕ на границе с Россией зафиксировали фургон с табличкой"груз-200», сообщает пресс-служба миссии. «7 января в 3:58 наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска Донецк увидела фургон, который пересекал границу с Российской Федерацией. Фургон имел надпись «груз-200» на бумаге формата А4 за лобовым стеклом», - говорится в сообщении миссии. Однако им не удалось установить, находились ли внутри фургона трупы. Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter . Источник: Comments.UA Теги: АТО

