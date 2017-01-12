На границе с Россией зафиксировали фургон с «грузом 200»

На Рождество наблюдатели миссии ОБСЕ на границе с Россией зафиксировали фургон с табличкой"груз-200», сообщает пресс-служба миссии.
«7 января в 3:58 наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска Донецк увидела фургон, который пересекал границу с Российской Федерацией. Фургон имел надпись «груз-200» на бумаге формата А4 за лобовым стеклом», - говорится в сообщении миссии.
Однако им не удалось установить, находились ли внутри фургона трупы.
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Теги: АТО
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