Эпидпорог по заболеваемости гриппом превышен в 13 областях Украины

Эпидемиологический порог заболеваемости гриппа превышен в 13 областях, за прошлую неделю вирус унес жизни шестерых украинцев, говорится в сообщении Центра гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения.

В Запорожской и Львовской областях зафиксированы два летательных случая, по одному в Черкасской и Донецкой,

Наиболее высокий показатель заболеваемости гриппом отмечается в Волынской области, самый низкий – в Луганской области.

Уменьшение на 30% количества больных гриппом и ОРВИ в течение первой недели января в МОЗе связывают с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях. Отмечается, что за этот период граждане Украины, которые заболели просто оставались дома и могли не обращаться к врачам,