В Мукачево душевнобольных за плохое поведение закрывали в подвале

Людей с психическими расстройствами за плохое поведение или непослушание отправляют в подвальную комнату с металлической решеткой на дверях, сообщает пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека Валерии Лутковской.

В ходе проверки в подвальной комнате были выявлены четыре человека, по их словам в интернате для душевно больных такие меры – нормальная практика.

Специальная мониторинговая группа была удивлена тем фактом, что по распоряжению врачей их пациентам запрещено находиться в комнатах или же спать в дневное время суток. Из-за этого пациенты вынуждены толпами ходить по коридорам или же просто сидеть.

В свою очередь администрация объяснила свои действия тем. Что после дневного сна пациенты не спят ночью,

Также пациенты жаловались наблюдателям на то, что их плохо кормят и что они вынуждены покупать еду за собственные деньги.

Подопечные жаловались на плохое питание и на то, что вынуждены покупать продукты за собственные деньги. Также за свои деньги они покупают средства личной гигиены, при том, что на складе эти средства были в наличии.