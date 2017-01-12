В Мукачево душевнобольных за плохое поведение закрывали в подвале

Людей с психическими расстройствами за плохое поведение или непослушание отправляют в подвальную комнату с металлической решеткой на дверях, сообщает пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека Валерии Лутковской.
В ходе проверки в подвальной комнате были выявлены четыре человека, по их словам в интернате для душевно больных такие меры – нормальная практика.
Специальная мониторинговая группа была удивлена тем фактом, что по распоряжению врачей их пациентам запрещено находиться в комнатах или же спать в дневное время суток. Из-за этого пациенты вынуждены толпами ходить по коридорам или же просто сидеть.
В свою очередь администрация объяснила свои действия тем. Что после дневного сна пациенты не спят ночью,
Также пациенты жаловались наблюдателям на то, что их плохо кормят и что они вынуждены покупать еду за собственные деньги.
Подопечные жаловались на плохое питание и на то, что вынуждены покупать продукты за собственные деньги. Также за свои деньги они покупают средства личной гигиены, при том, что на складе эти средства были в наличии.
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Теги: психические заболевания, дурдом, Мукачево
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