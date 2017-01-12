Грипп продолжает убивать украинцев

С начала эпидемического сезона жертвами гриппа стали 18 человек

В Украине от гриппа уже умерли 18 человек. Об этом на брифинге сообщила заведующий Центром гриппа и ОРВИ государственного учреждения «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваемости Министерства здравоохранения Украины» Татьяна Дыхановская.

«Эпидемический сезон мы считаем с 3 октября. Поэтому с начала эпидемического сезона мы имеем 18 человек, которые умерли именно от гриппа, что подтверждено лабораторными исследованиями. Это на уровне прошлого эпидемического сезона», – сказала она.

По словам Дыхановской, больные умерли от штамма вируса гриппа H3N2 (Гонконг), однако это еще должно быть подтверждено исследованием лаборатории в Лондоне, которая занимается определением вируса гриппа.