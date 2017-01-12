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общество

В Харькове массово воруют европейские номерные знаки

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В Харькове массово воруют европейские номерные знаки

Владельцам авто оставляют записки, в которых требуют выкуп

Жертвами злоумышленников стали уже десятки харьковчан, большинство из которых не обращаются в полицию. Автовладельцы заказывают дубликаты номерных знаков, либо платят выкуп, сообщает Информбюро. По словам регионального представителя общественного объединения «Авто Евро Сила» Романа Старченко, похитители номеров ориентируются именно на европейские знаки, надеясь, что машина принадлежит иностранным гражданам. Потому цена выкупа, которую указывают в записках, стартует со 100 долларов. «Но цену можно снизить до 200-300 грн. Особенно, если им слышно, что говорит не иностранец», – говорит Старченко.

О такой ситуации в Фейсбук рассказал житель Холодной Горы Василий Беляк. 21 декабря, выйдя из подъезда, он обнаружил, что на машине нет номеров. Харьковчанин не стал разговаривать с вымогателями, а заказал дубликат, который обошелся в 450 грн. В полицию обращаться не стал. «Не вижу смысла. На моем районе таких номеров сняли минимум 5 штук за ночь. Говорят, в полиции сотни заявлений лежат», - написал Беляк. Уже после изготовления дубликата автовладелец нашел и старый номер - под отливом окна в соседнем доме.

Члены организации «Авто Евро Сила» недавно записали телефонный разговор с вымогателем, во время которого сбили вознаграждение за возврат номеров до 300 грн , а затем попытались отменить перечисление средств на карту «Приватбанка». «Номер карточки сообщают по телефону, когда вы уже находитесь у терминала, - рассказал Старченко. – После перечисления я обратился в службу безопасности банка. Счет как бы заблокировали, но через сутки пришло sms, что операция законна». Формально деньги перечисляются добровольно. Собранные материалы автомобилист передал правоохранителям. Другим пострадавшим он советует не оставлять преступления безнаказанными и писать заявления в полицию. «Получается, что половина людей просто выкупают номера и никуда не обращаются. И складывается такое впечатление, что ничего не происходит. Но раз заплатил 300 грн, потом через неделю снова снимут, и снова заплатишь 300. Получается замкнутый круг», - сетует Роман Старченко. В целях, так сказать, профилактики общественник советует снимать европейские номерные знаки на ночь или оставлять авто на охраняемых стоянках.

Фото: Фейсбук Василия Беляка

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Источник: «Харьков. Комментарии»

Теги: Харьков, криминал, номерные знаки

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