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общество

В 2017 году у украинцев будет 118 выходных

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Если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего

Граждане будут отдыхать в христианские и государственные праздники, а также в традиционные выходные дни

Согласно статье 73 КЗоТ Украины в 2017 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные и нерабочие дни:

1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

16 апреля – Пасха (Пасха);

1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

4 июня – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитника Украины.

Согласно части третьей статьи 67 КЗоТ Украины случае, когда праздничный или нерабочий день (ст. 73 КЗоТ) совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2017 году выходной день в воскресенье 1 января должен быть перенесен на понедельник 2 января, выходной день в субботу 7 января – на понедельник 9 января, выходной день в воскресенье 16 апреля – на понедельник 17 апреля, выходной день в воскресенье 4 июня – понедельник 5 июня, выходной день в субботу 14 октября – на понедельник 16 октября.

Как правило, с целью создания благоприятных условий для празднования, а также рационального использования рабочего времени, распоряжениями Кабинета министров Украины рекомендуется переносить рабочие дни для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

В связи с тем, что указанное распоряжение имеет рекомендательный характер, решение о переносе рабочих дней принимается работодателем самостоятельно путем издания приказа или другого распорядительного документа.

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Теги: выходные, праздник, КЗОТ, Троица

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