Стало известно, когда допросят свидетелей по делу о стрельбе Пашинского

В пятницу, 13-го ожидается одновременный допрос всех участников конфликта на дороге под Киевом

Одновременный допрос участников конфликта, который произошел на дороге под Киевом между нардепом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом, в рамках открытого уголовного производства проведут сегодня, 13 января. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Химикуса Марина Паринова.

«Друзья, у нас такие новости. Завтра по нашему требованию будет проведен одновременный допрос участников событий, при которых Сергей Пашинский ранил Вячеслава Химикуса», - сообщила адвокат. Однако, по словам адвоката, точное время допроса пока не названо и будет определено следователем уже в пятницу. Также Паринова заметила, в связи с невозможностью передвижения Химикуса, допрос будет произведен прямо у него в палате в отделении травматологии.

Напомним, конфликт между Пашинским и Химикусом возник 31 декабря. Нардеп возмутился тем, что на сломанном авто, которое Химикус отталкивал с дороги, не горят габаритные огни. Разгорелась ссора и в результате народный избранник открыл огонь из пистолета и ранил оппонента в ногу.

Ранее «Комментарии» писали о том, что у нардепа Пашинского изъяли пистолет и разрешение на него.