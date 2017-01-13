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Стало известно, когда допросят свидетелей по делу о стрельбе Пашинского

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Химикуса допросят прямо в палате

В пятницу, 13-го ожидается одновременный допрос всех участников конфликта на дороге под Киевом

Одновременный допрос участников конфликта, который произошел на дороге под Киевом между нардепом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом, в рамках открытого уголовного производства проведут сегодня, 13 января. Об этом на своей странице в  Facebook написала адвокат Химикуса Марина Паринова.

 «Друзья, у нас такие новости. Завтра по нашему требованию будет проведен одновременный допрос участников событий, при которых Сергей Пашинский ранил Вячеслава Химикуса», - сообщила адвокат. Однако, по словам адвоката,  точное время допроса пока не названо и будет определено следователем уже в пятницу.  Также Паринова заметила,  в связи с невозможностью передвижения Химикуса, допрос будет произведен прямо у него в палате в отделении травматологии.

Напомним, конфликт между Пашинским и Химикусом возник 31 декабря. Нардеп возмутился тем, что на сломанном авто, которое Химикус  отталкивал с дороги, не горят габаритные огни. Разгорелась ссора и в результате народный избранник открыл огонь из пистолета и ранил оппонента в ногу.

Ранее «Комментарии» писали о том,  что у  нардепа Пашинского изъяли пистолет и разрешение на него.

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Теги: Пашинский, конфликт, стрельба, прокуратура

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   © «Комментарии:», 2016

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